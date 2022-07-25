Президент «Барселоны» Лапорта ждет возвращения Лионеля Месси

Лионель Месси может вернуться в «Барселону». Об этом сообщил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

По его словам, история все еще «открыта, и мы должны сделать так, чтобы все окончилось красиво». Лапорта также заявил, что он чувствую себя в долгу перед аргентицем.

ПСЖ после подписания в 2021 году форварда уже заработал порядка700 миллионов евро. Здесь и заключения новых спонсорских контрактов с 10 компаниями, и рост почти на 40% спроса на атрибутику, и улучшенные продажи билетов на домашние матчи.

В составе «Барселоны» Лионель Месси десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что российский футболист Александр Головин продолжит выступать в «Монако» в следующем сезоне.