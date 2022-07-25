Президент «Краснодара» Галицкий без разрешения заходил в судейскую после матча со «Спартаком»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий без разрешения зашел в судейскую после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:4).

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит этот инцидент на своем заседании, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«В матче «Краснодар» — «Спартак» два момента, связанные с необеспечением безопасности. После матча в судейскую без разрешения заходил Сергей Галицкий. Также появление на поле болельщика. Третий вопрос по этому матчу — удаление Черникова за агрессивное поведение», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

«После двух туров «Краснодар» набрал одно очко, а активе москвичей — четыре балла. В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с новичком РПЛ — «Оренбургом», а «быки» в гостях померятся силами с екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Георгий Джикия вступился за фаната, выбежавшего на поле в игре с «Краснодаром».