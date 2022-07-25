Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В ЛНР рассказали об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и Соледаре 11:13
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление 19 детей 11:07
Кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали яйцами 11:06
В Госдуме предложили запретить списывать сумму прожиточного минимума со счетов... 11:04
В компании «Навигатор» планируют сделать «кукурузник» Ан-2... 11:03
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его в глупое положение 10:59
В Петербурге главу федерации мотоциклетного спорта подозревают в домогательствах... 10:54
Wildberries стал техническим спонсором московского «Спартака» 10:52
В Иране хотят достичь объемов импорта пшеницы из России в 10 млн тонн... 10:51
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Чемпионка Токио-2020 рассказала об отношении к Касаткиной после ее каминг-аута

Теннисистка Павлюченкова заявила, что ее отношение к Касаткиной после каминг-аута не поменялось

close
100%
Pascal Rossignol/Reuters

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка Токио-2020 в миксте Анастасия Павлюченкова высказалась о резонансном интервью Дарьи Касаткиной.

Напомним, 18 июля в интервью YouTube-каналу блогера Вити Кравченко Касаткина совершила каминг-аут и сообщила, что у нее есть девушка.

По словам Павлюченковой, отношение к соотечественнице после ее признания не поменялось. «С Дашей после ролика я общалась. Это нормальный процесс — когда кто-то дает интервью, будет критика, кто-то, наоборот, отреагирует позитивно», — приводит слова теннисистки «Чемпионат.com».

Касаткина является победительницей пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она завоевала серебро юношеской Олимпиады-2014 в парном разряде.

Ранее Павлюченкова заявила, что пока не собирается менять спортивное гражданство.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть