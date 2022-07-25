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Тренер «Химок» Юран рассказал о примете, которая сработала перед стыком со «СКА-Хабаровском»

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Официальный сайт ФК «Химки»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о примете, которая сработала перед стыковым матчем со »СКА-Хабаровском».

Напомним, «Химки» уступили в первом матче со счетом 0:1, а в ответной встрече взяли реванш, разгромив соперника 3:0.

«Когда спускаюсь в лифте перед отъездом на игру, всегда смотрю на то, сколько человек зайдет со мной. Количество людей почти всегда совпадало с количеством голов, которые мы забивали в матче.

Если я еду в лифте один — плохо. Когда двое заходят со мной — хорошо. Перед ответным матчем со СКА со мной в лифт зашли три человека. Столько мы и забили», — приводит слова специалиста Sport24.

Вчера, 24 июля, «Химки» на своем поле разгромили «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0. После двух туров подмосковная команда набрала четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре подопечные Сергея Юрана сыграют в гостях с «Ростовом». Встреча состоится 31 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил запретить критиковать судей в РПЛ.

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