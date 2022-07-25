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Тренер Семин призвал развивать детский футбол на фоне ухода Варелы из «Динамо»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об уходе защитника Гильермо Варелы из московского «Динамо». Его слова передает «Чемпионат».

«Не хочу оценивать поступок Варелы. Наверное, нашим руководителям нужно правильно сделать выводы. Будут предлагать какие-то лучшие условия легионерам, а они по-любому будут уходить. Акцент нужно сделать на своих игроков, развитии своей инфраструктуры детско-юношеского футбола», — сказал Семин.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее член правления «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию с Гильермо Варелой.

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Футбол. Чемпионат России
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