Тренер «Барселоны» Хави попросил президента клуба Лапорту вернуть Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави выразил желание вернуть в каталонский клуб аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, наставник «Барсы» попросил президента клуба Жоана Лапорту подписать Месси после истечения его контракта с парижским клубом. Хави поддерживает хорошие отношения с аргентинцем и считает, что его возвращение поможет клубу в спортивном и экономическом планах.

В минувшем сезоне французский «ПСЖ», за который выступает Месси, стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу», который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.

Месси принял участие в 34 матчах в составе «ПСЖ», в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

Ранее Лапорта намекнул на возвращение Месси.