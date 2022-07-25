Чемпион ОИ Кожевников об отстранении сборной России: будем поднимать китайский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о перспективах сборной России по хоккею на мировой арене в условиях санкций. Его слова передает «Чемпионат».

«Сборная пока не участвует в крупных турнирах. Думаю, что придумают какой-нибудь турнир с белорусами, китайцами, корейцами. Хотя хоккея давно там нет. Будем поднимать хоккей Китая», – сказал Кожевников.

Напомним, что сборная России пропустила чемпионат мира по хоккею 2022 года, который прошел в Финляндии. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на слова чешского хоккеиста Лукаша Клока, который заявил о возможных провокациях со стороны россиян и белорусов при допуске на чемпионат мира.