Главный тренер «Барселоны» Хави: нам всегда очень нравится обыгрывать «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу своей команды над «Реалом» в товарищеском матче, который 24 июля прошел в Лас-Вегасе (США). Его слова передает Marca.

«В целом я доволен этим матчем. Сегодня мы получили хорошие эмоции, а сейчас это очень важно. Победа в товарищеском матче важна меньше всего, но нам всегда очень нравится обыгрывать «Реал», – сказал Хави.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Рафинья, который отличился на 27-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании «Реал» занял первое место, набрав 86 очков. «Барселона» расположилась на второй строчке, отстав от «сливочных» на 13 баллов.

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