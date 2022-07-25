Журналисты Evolving Hockey: не скажем, где должен быть Овечкин, иначе у нас будут проблемы

Журналисты статистического сайта Evolving Hockey Джош и Люк Янггрены в Twitter поделились мнением о решении Puck Empire поставить нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на 34-е место в рейтинге лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Они правильно выбрали как минимум тройку лучших, даже если порядок может вызывать вопросы. Извините, мы не имели в виду, что Овечкин должен быть в топ-5. Мы не будем говорить, где, по нашему мнению, он должен быть здесь, иначе у нас будут проблемы», — говорится в сообщении.

Овечкин является трехкратным чемпионом мира в 2008, 2012 и 2014 годах, а в 2018 году он впервые привел американский клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» к победе в Кубке Стэнли. Свою профессиональную карьеру Овечкин начал как раз в «Динамо» в возрасте 16 лет. В минувшем сезоне Овечкин вошел в тройку хоккеистов, которым удавалось забросить 50 и более шайб на протяжении девяти сезонов НХЛ, и стал первым российским хоккеистом, сумевшим забросить более 700 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее вратарь Витек Ванечек, которого обменяли из «Вашингтон Кэпиталз» в «Нью-Джерси Девилз», поделился ожиданиями от встречи с Александром Овечкиным.