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Футболист «Динамо» Захарян стал рекордсменом РПЛ по голевым передачам

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян отметился голом и результативной передачей в матче со столичным «Торпедо» (4:0) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Для Захаряна эта передача стала десятой в чемпионате России. Он превзошел достижение бывшего хавбека ЦСКА Алана Дзагоева, который выбил десять ассистов в возрасте 19 лет и 10 месяцев. Захарян показал этот результат в возрасте 19 лет и 2 месяцев, став самым молодым игроком РПЛ минимум с 2009 года (Opta Sports).

Помимо Захаряна в матче с «Торпедо» также отличились Федор Смолов (дубль) и Даниил Фомин.

«Газета.Ru провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с новичком РПЛ — воронежским «Факелом».

Ранее сообщалось, что Смолов вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории РПЛ.

Первый гол в матче с «Торпедо» стал для Смолова 95-м в чемпионате России. Таким образом он обошел бывшего нападающего московских «Спартака» и «Локомотива» Романа Павлюченко (94) и вышел на третье место.

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Футбол. Чемпионат России
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