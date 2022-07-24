«Когда тебе 19 лет, не надо так говорить»: Комличенко о стычке с Худяковым

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о стычке с вратарем «Локомотива» (2:2) Даниилом Худяковым в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На меня человек упал. Прямо на голову. Мне больно. А парень говорит: «Вставай. Чего лежишь? Носилки несите». Когда тебе 19 лет, не надо так говорить. Надо просто стоять... Но мы потом поговорили. Это просто эмоции были», — сказал нападающий во флеш-интервью сразу после игры.

Комличенко при этом стоял рядом с Худяковым и рукой обнял его за шею. голкипер согласился с нападающим и в оценке игры, и эмоционального эпизода.

«Газета.Ru провела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре красно-зеленые в гостях сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 30 июля. «Ростов» на своем поле примет подмосковные «Химки» 31 июля.

РПЛ. Второй тур.

«Локомотив» — «Ростов» — 2:2

Голы: 0:1 — Комличенко (4), 1:1 — Миранчук (35, П), 1:2 — Даниил Уткин (88)., 2:2 — Марадишвили (90+4).

Ранее сообщалось, что «Динамо» забило четыре безответных мяча в ворота «Торпедо» в московском дерби в рамках второго тура РПЛ.