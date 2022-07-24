Стали известны подробности самовольного отъезда уругвайского игрока из «Динамо»

Оскар Бентанкур, агент самовольно покинувшего московское «Динамо» уругвайского защитника Гильермо Варелы, рассказал подробности случившегося.

«Гильермо не сбегал из «Динамо». Мы собираемся подписать контракт с «Фламенго», но подождем предложения «Динамо».

Завтра «Динамо» должно cделать предложение по новому контракту, еcли клуб хочет cохранить Варелу. Гильермо оcтанетcя в Моcкве, еcли разница в деньгах будет не такая большая. Еcли же разница в финанcах будет большой, Вареле придетcя уехать в Бразилию», — приводит слова агента «Чемпионат.com».

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее в «Динамо» назвали уход защитника Варелы нарушением контрактных обязательств с клубом.