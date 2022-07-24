Футбольный агент Барбоза назвал турецкие клубы, которым был бы интересен форвард Дзюба

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об экс-форварде петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, который сейчас является свободным агентом.

«Дзюба — великолепный игрок, он способен усилить любой клуб и в России, и по всему миру. У меня нет ответа на вопрос, почему он до сих пор без клуба. Но уверен, что это лишь вопрос времени.

Никто не откажется от хорошего футболиста. Да, «Фенербахче» искал игрока с такими характеристиками, они общались по поводу контракта. Но я не знаю, почему разговор не увенчался успехом.

Уверен, Дзюба был бы интересен турецким клубам. Например, «Трабзонспору», «Галатасараю».

Футболист его статуса будет искать лучший вариант. А он появляется не сразу. У Дзюбы есть время — он свободный агент, его могут заявить по ходу сезона. Так что он имеет право ждать предложения, которое его заинтересует», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Дзюба вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта.

14 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига). Однако позже появилась информация о том, что нападающий не будет подписывать полноценный контракт с клубом из столицы Татарстана.

Ранее сообщалось, что Дзюбе предложили перейти в пляжный футбольный клуб.