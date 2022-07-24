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Червиченко ответил Мостовому на слова о готовности возглавить «Спартак»

Экс-глава «Спартака» Червиченко считает, что Мостовой не заслужил право стать тренером клуба

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова экс-игрока красно-белых Александра Мостового о готовности стать тренером столичной команды.

«Мостовому не предлагают работу в «Спартаке», потому что он 10-15 лет всем рассказывает, каким он может быть тренером, но ничего не делает. За это время он вообще нигде себя не попробовал.

Тренерский опыт-то где? Его надо черпать с низов, чтобы подниматься все выше и выше. Тренер может состояться только при таком условии.

Если Мостовой действительно хочет быть тренером, то пусть начинает с Первой лиги и клубов, которые находятся внизу турнирной таблицы. А уже потом, в случае успеха, сможет позволить себе разевать рот и пытаться примеряться к «Спартаку».

С таким же успехом можно составить целый список бывших спартаковцев. А почему не пригласят Титова или Тихонова? Например, Шалимов пробовал, и сейчас пробует тренировать. А он, что, играл хуже Мостового? Нет. Как футболист, он играл в более серьезных командах», — приводит слова Червиченко Sport24.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В составе красно-белых от стал двукратным чемпионом СССР. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал руководство «Спартака» назначить Александра Мостового главным тренером команды.

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