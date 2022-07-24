Игрок «Спартака» Мозес об отстранении России: хотелось бы соперничать с самыми лучшими

Футболист московского «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением об отстранении России от еврокубков.

«Футбол остается футболом. Я просто хочу играть. Конечно, хотелось бы соперничать с самыми лучшими, но ситуация вот такая. Нужно в любом случае честно выполнять свою работу», — сказал Мозес на YouTube-канале красно-белых.

Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций.

Ранее бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поддержал идею Андрея Аршавина, который призвал отпустить всех легионеров из российских клубов.

«Любой легионер в команде сейчас – это бомба замедленного действия, которая в любой момент может рвануть к себе на Родину. Сейчас каждый легионер – это большой риск», — сказал Нигматуллин.