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Президент «Барселоны» Лапорта намекнул на возвращение Месси

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Reuters

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о возможном возвращении Лионеля Месси в команду, передает ESPN.

«Я думаю и надеюсь, что история Лео Месси с «Барселоной» еще не окончена. Мы обязаны сделать так, чтобы она завершилась более красивым образом. Я чувствую себя в долгу перед Месси», — сказал Лапорта.

В минувшем сезоне французский «ПСЖ», за который выступает Месси, стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу», который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.

Месси принял участие в 34 матчах в составе «ПСЖ», в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что «Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с форвардом Лионелем Месси до 2024 года.

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Футбол. Чемпионат Испании
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