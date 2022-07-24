Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, кому посвятил первую победу в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился от первой победы на посту наставника российской команды.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить и посвятить первое очко Луке Каттани, который пригласил меня в клуб и благодаря которому я здесь. Второе очко хотел бы посвятить нашим болельщикам, которые невероятно нас поддерживали — мы будто играли на домашнем стадионе. Третье очко я хотел бы посвятить своей супруге, которая пожертвовала многим и находится со мной в России», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Абаскаль сменил Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании сезона. 33-летний испанец в прошлом сезоне работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Ранее Александр Мостовой заявил, что не видит никого сильнее «Спартака» по итогам двух туров РПЛ.