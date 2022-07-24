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Полузащитник «Сочи» Нобоа не исключил, что примет предложение Федотова перейти в ЦСКА

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Официальный сайт «Сочи»

Эквадорский полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своем отношении к бывшему наставнику команды Владимиру Федотову, который в настоящий момент возглавляет ЦСКА.

«Ничего не получилось. Тренер ЦСКА знает, как мы играем. Он умный тренер. Пойду ли в ЦСКА, если он позовет? Возможно. Пообщались с ним до игры. Он для меня как старший брат уже», — приводит слова Нобоа Sport24.

37-летний хавбек в минувшем сезоне провел за «Сочи» 29 матчей во всех турнирах, при этом забил десять мячей и сделал девять голевых передач. Нобоа помог своему клубу впервые в истории завоевать серебряные медали Российской премьер-лиге (РПЛ).

Нобоа выступает в России с 2007 года, когда он перешел из эквадорского «Эмелека» в казанский «Рубин». В чемпионате России он также успел поиграть за московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит». В 2017-м хавбек полгода провел в греческом клубе ПАОК.

В субботу «Сочи» на выезде разгромно уступил ЦСКА со счетом 0:3. Дублем отметился Хесус Медина, еще один гол на счету Хорхе Карраскаля.

Ранее Кристиан Нобоа рассказал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак предложил ему присоединиться к клубу из Санкт-Петербурга.

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Футбол. Чемпионат России
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