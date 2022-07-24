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Игрок ЦСКА Заболотный объяснил, почему без Березуцких команда так выглядит

Игрок ЦСКА Заболотный считает, что без Березуцких в клубе все стало совершенно другим

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РИА Новости

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Антон Заболотный рассказал об изменениях в команде с приходом нового главного тренера Владимира Федотова.

«Сейчас у нас совсем другой тренировочный процесс, если мы сравниваем нынешний ЦСКА с тем, что был при Березуцком. Все совсем другое, поэтому и игра такая. У нас прилично поменялся состав, наигрываются новые позиции. У ЦСКА новая схема – может, это как-то вдохнуло в ЦСКА новую жизнь, действует по-другому. Новый сезон надо начинать с чистого листа», — приводит слова Заболотного «Чемпионат».

Напомним, что Федотов этим летом покинул «Сочи», который привел к первым медалям в истории клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ), и возглавил «армейцев».

После двух туров красно-синие лидируют в чемпионате России, опережая «Спартак» на два очка. Подопечные Владимира Федотова одержали две победы с общим счетом 5:0.

В субботу москвичи разгромили бывшую команду своего наставника со счетом 3:0. Дублем отметился Хесус Медина, еще один гол на счету Хорхе Карраскаля.

Ранее Антон Заболотный пошутил на тему продления контрактов легионерами «Зенита».

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Футбол. Чемпионат России
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