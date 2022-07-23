Украинский экс-защитник «Зенита» Ракицкий перешел в турецкий клуб

Бывший защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий перешел в «Адана Демирспор». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Украинский футболист подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. За клуб «Адана Демирспор» выступает экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли.

Ракицкий является воспитанником донецкого «Шахтера». Там он выступал до января 2019 года. В 2019 году футболист перебрался в «Зенит», который покинул на фоне российской спецоперации на Украине в марте 2022 года.

Защитник в составе петербургского клуба стал трехкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). Последний матч за национальную команду Украины Ракицкий провел в 2018 году.

Ранее сообщалось, что нападающий Малком и хавбек Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом».

Соглашение 25-летнего Малкома рассчитано еще на три года. Ровесник Малкома Клаудиньо продлил контракт на два года. Таким образом, по условиям контрактов бразильские футболисты будут выступать за клуб с берегов Невы до конца сезона-2026/27.