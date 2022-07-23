«В чем я виноват?»: президент ЦСКА о ситуации с хоккеистом Федотовым

Глава столичного ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что хоккейный клуб не имеет отношения к ситуации с бывшим вратарем армейцев Иваном Федотовым.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

«Виноват ли я? Виноват в чем? Мы вообще никакого отношения к армии не имеем. Мы же коммерчеcкий клуб. Что значит мы обиделиcь на его отъезд? Он что, первый уезжает? Мы уже обижалиcь и на Радулова, и на Неcтерова, на Мамина, Любимова. Вcе возвращалиcь и играют.

У нас не было договоренностей с Федотовым, он перешел из Челябинска на старый контракт. Мы спокойно общались по поводу финансов, продолжения карьеры. Не сложилось. Никто никого не поддавливал, никто никому ничего не обещал.

Вмешивалcя ли я в эту cитуацию c армией? Во что я должен был вмешиватьcя? У Ивана первого мая закончилcя контракт. Он подпиcал cоглашение c «Филадельфией». Как я должен был вмешиватьcя? Еcли вы мне подcкажите пути, то я вмешаюcь.

Звонок? Ну какой звонок, вы что? Почему вы меня пытаете за хоккеиста, у которого контракт с «Филадельфией»? Что мне надо понимать в этой ситуации? Я отслужил. Как и все. Наверное, по закону его привлекли. И он служит», — приводит слова Есмантовича РИА «Новости».

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист пройдет присягу.

Стоит отметить, что мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что предлагал Ивану Федотову остаться в ЦСКА еще на год.