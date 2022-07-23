Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что в Европе не смогут предложить зарплаты, как в «Зените»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о легионерах петербургского «Зенита».

«Есть ли риски того, что легионеры «Зенита» начнут массово покидать клуб? Сейчас сложилась такая ситуация, что никто в Европе не сможет предложить такие деньги, которые платят сине-бело-голубые.

Также футболисты понимают, что «Зенит» является чемпионом страны, у них есть дальнейшая перспектива. Да и менеджмент клуба делает правильно, не выплачивая деньги футболистам сразу.

Когда игрока устраивает ситуация, клуб им платит. Если игрок скажет: «Извините, я не хочу больше играть, хочу уехать во «Фламенго», то контракт аннулируется. Им платят по факту, риска с двух сторон практически нет», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Этим правом уже воспользовались многие иностранные футболисты. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако, бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона. Сине-бело-голубые подписали новые контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что «Зенит» «прибил» легионеров деньгами.