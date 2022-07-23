Смагин объяснил, почему Карлсен может поменять отношение к чемпионскому матчу с Непомнящим

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал отказ действующего чемпиона Магнуса Карлсена от чемпионского матча с Яном Непомнящим. Норвежец является действующим чемпионом. По словам Магнуса, он не видит для себя мотивации сражаться с Яном второй раз подряд. В 2021 году Непомнящий уже боролся с норвежцем за корону и потерпел поражение. В случае, если Магнус действительно снимется с соревнований, то Ян сыграет с Лижэнем, который стал вторым на турнире претендентов.

«Какой бы великий чемпион ни был, все они принадлежат к определенной категории истории, которую судьба и талант позволили им занять по тем правилам, по которым играли столетиями.

Одна из главнейших обязанностей чемпиона мира — всячески придерживаться этих правил, пропагандировать чемпионское звание, поднимать его значимость.

Никакие отговорки, какими бы они ни были, не должны заслонять тот факт, что чемпион мира — гораздо больше чем просто лучший игрок на планете. Это некий маяк, за которым тянутся все, пытаются выйти на матч с ним, стремятся обыграть его. Это создает определенный ореол, ажиотаж, да и на любом другом турнире призовые не идут в сравнении с тем, что бывало на первенстве мира.

Мне кажется несущественным, что Карлсен или его окружение оправдывают отказ от матча. Мне кажется, если призовой фонд будет выше, чем в прошлый раз, то Карлсен еще много раз поменяет отношение к матчу.

Шансы Непомнящего на матч с Лижэнем? Как минимум, не хуже, а, может, и немного лучше. Тот факт, что Ян здорово прибавил, не развалился, тоже мог повлиять на решение Карлсена. Он понимает, что просто так уже не отделаешься, надо проводить хорошую, качественную работу. Я оптимистично оцениваю шансы Яна с Лижэнем», — сказал Смагин.