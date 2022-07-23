Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ученые обнаружили пищевую добавку, которая снижает риск наследственного рака на 60% 14:28
Песков сообщил, что Путин и Эрдоган в Сочи могут обсудить продуктовую сделку и ВТС 14:27
МО РФ запустило паромную линию из Ейска в Мариуполь для доставки грузов... 14:26
В Пензе собаки отрывают у автомобилей номера по ночам 14:23
Врач рассказала, кому нельзя есть яблоки 14:21
Петербуржец прострелил ногу мужчине, с которым у его жены возник конфликт... 14:21
Популярная тиктокерша-крановщица из Тюмени погибла при падении крана 14:21
Рада назначила генпрокурором Украины депутата от «Слуги народа» Андрея Костина 14:17
Российские физики разработали черный поглотитель света для солнечных батарей будущего 14:16
Биологи обнаружили в океане 30 новых видов животных на глубине четырех... 14:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Агент Сафонов считает, что «Зенит» «прибил» легионеров деньгами

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что иностранные игроки, которые приезжают в российские клубы, делают это только ради заработка.

«Насколько понимаю, клуб хотел их как-то удержать, а тут вариант только один – поднять зарплату. Неоднократно говорил, что иностранцы к нам приезжают не из любви к России, а с желанием заработать. Вот и решили «прибить» их деньгами. Что касается клубов «высшей категории», о которых говорил Александр Медведев, речь идет о ведущих европейских лигах – Англия, Испания, Италия. Могут ли они туда перейти? Почему бы и нет», — цитирует Сафонова РИА «Новости».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Этим правом уже воспользовались многие иностранные футболисты. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако, бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона. Сине-бело-голубые подписали новые контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, куда могут уйти Малком и Клаудиньо.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть