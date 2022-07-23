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Украинский защитник «Арсенала» Зинченко заявил, что готов стать вратарем в новом клубе

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Reuters

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о своей роли на поле в новой команде, отметив, что готов при необходимости даже встать в ворота.

«Лучшая для меня позиция? Везде, где тренер увидит меня на поле. Это простой ответ, но это правда, даже если тренер скажет мне однажды, что мне нужно быть вратарем, я буду там. Да, мы говорили о моей роли в команде, но я хотел бы сохранить это в тайне, а потом посмотрим, — приводит слова украинского футболиста официальный сайт «Арсенала».

22 июля «Арсенал» объявил о переходе футболиста. До этого украинский защитник на протяжении шести лет выступал за «Манчестер Сити». В составе клуба из Манчестера он четырежды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зинченко принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов украинский полузащитник отдал две результативные передачи в восьми матчах за «Манчестер Сити».

Ранее Александр Зинченко заявил, что не был готов к уходу из «Манчестер Сити».

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Футбол. Чемпионат Англии
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