Украинский защитник Зинченко заявил, что не был готов к уходу из «Манчестер Сити»

Украинский защитник Александр Зинченко прокомментировал своей переход из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Его слова передает пресс-служба «Манчестер Сити».

«Я был не очень готов к этому дню. Это грустный день, но это жизнь, и ты должен продолжать. Это было невероятное время, невероятные шесть лет — я чувствую, что был маленькой частью этого удивительного клуба. Я очень благодарна всем, кто много сделал для меня и моей семьи», — сказал Зинченко.

22 июля «Арсенал» объявил о переходе футболиста. До перехода в «Манчестер Сити» Зинченко с зимы 2015 года по лето 2016 года выступал за «Уфу».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зинченко принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов украинский полузащитник отдал две результативные передачи в восьми матчах за «Манчестер Сити».

Ранее технический директор «Арсенала» Эду Гаспар заявил, что подписание Зинченко было главной трансферной целью клуба в летнее трансферное окно.