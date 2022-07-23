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Нападающий «МЮ» Роналду находится в Лиссабоне и ожидает указаний своего агента

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Phil Noble/Reuters

Португальский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду находится в Лиссабоне и ожидает указаний своего агента Хорхе Мендеша. Об этом сообщает Football Daily.

Представитель 37-летнего форварда пытается найти команду для португальца. В СМИ сообщалось, что форвард хочет играть в команде, которая участвует в Лиге чемпионов УЕФА.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «МЮ» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Ранее футболист «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался против ухода Роналду из клуба.

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Футбол. Чемпионат Англии
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