Гендиректор «Зенита» рассказал, куда могут уйти Малком и Клаудиньо

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Малком и Клаудиньо, с которыми петербургский клуб накануне подписал контракты до 2027 года, будут проданы только в клубы высшей категории. Его слова передает «РИА Новости Спорт».

«Малком, Клаудиньо, Вендел — игроки «Зенита» с пятилетними контрактами. Они могут уйти только в клуб высшей категории. Пока не появятся условия для взаимовыгодного перехода в такую команду, то речи об уходе из «Зенита» не будет идти», — сказал Медведев.

21 июля стало известно, что петербургский клуб продлил соглашение с еще одним бразильцем — Венделом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

На 12-й минуте хозяева получили право на еще один 11-метровый удар. В штрафной площади был сбит бразилец Малком. Пенальти реализовал Далер Кузяев. На 31-й минуте Мостовой оформил дубль.