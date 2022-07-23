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Вратарь «Нью-Джерси» Ванечек выразил желание «засушить» Овечкина

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Reuters

Вратарь Витек Ванечек, которого обменяли из «Вашингтон Кэпиталз» в «Нью-Джерси Девилз», поделился ожиданиями от встречи с капитаном своей бывшей команды Александром Овечкиным. Его слова передает Washington Hockey Now.

«Я буду очень рад сыграть против него, а потом «засушить» его. Хочу сказать, что он особенный, реально особенный хоккеист, вы же знаете? Его бросок действительно отличается от того, что можно увидеть на тренировках», — сказал Ванечек.

В завершившемся сезоне НХЛ Ванечек сыграл 42 матча, отразив в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,67. В плей-офф чешский голкипер принял участие в двух встречах, отразив 86,3% бросков при показателе надежности 4,21. Конкурентом Ванечека за место в воротах был российский вратарь Илья Самсонов, который, вероятнее всего, теперь станет чистым первым номером столичной команды.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что он не опасается того, что российские хоккеисты Дмитрий Орлов и Александр Овечкин не вернутся в клуб.

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Хоккей. НХЛ
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