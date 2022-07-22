Источник: форвард «Фиорентины» Кокорин тренируется один

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сегодня, 22 июля, прибыл на сборы итальянской команды в Моэну. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 31-летний российский футболист пока занимается отдельно от команды.

Напомним, «Фиорентина» пыталась расторгнуть соглашение с форвардом, зарплата которого составляет 1,8 млн евро в год, еще в зимнее трансферное окно, но стороны не достигли согласия.

Кокорин стал игроком «фиалок» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Его контракт с представителем Серии А рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне футболист появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и не отметился результативными действиями.

Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал переход Александра Кокорина в итальянскую команду «своей ошибкой», однако признался, что в клубе готовы дать шанс россиянину.