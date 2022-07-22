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В ФФККР заявили, что организация получает много запросов на возврат фигуристов в Россию

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган рассказал о тенденции возвращения российских фигуристов обратно в страну.

«Могу, кстати, сказать, что мы получаем довольно много запросов на возврат спортсменов обратно в страну, более того, многие из этих запросов уже удовлетворили. У кого-то закончил кататься партнер, и выяснилось, что никому оставшийся фигурист не нужен, у кого-то закончились деньги, а спонсоров нет — разные бывают истории. Есть и такие, кто просто мечется по миру в поисках лучшей доли», — приводит слова Когана RT.

Напомним, что ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Ранее сообщалось, что Канада отозвала запрос на выступление российской фигуристки Натальи Забияко за их страну.

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