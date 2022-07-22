Экс-вратарь сборной России Нигматуллин назвал легионеров РПЛ бомбой замедленного действия

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поддержал идею Андрея Аршавина, который призвал отпустить всех легионеров из российских клубов.

«Любой легионер в команде сейчас – это бомба замедленного действия, которая в любой момент может рвануть к себе на Родину. Сейчас каждый легионер – это большой риск. Распустить их? Наверное в глобальном масштабе – да. С другой стороны – каждый легионер стоит денег. За многих заплатили немалые деньги. И это же был бюджет клуба. Футболисты – это определенный капитал. Можно эти средства потратить на развитие внутренних резервов, футболистов», — приводит слова Нигматуллина «Спорт день за днем».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Этим правом уже воспользовались многие иностранные футболисты. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако, бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона.

Ранее Юрий Семин заявил, что хорошие легионеры есть только у «Зенита».