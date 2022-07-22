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«Зенит» поднялся на 10 позиций в рейтинге футбольных клубов

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Петербургский «Зенит» поднялся на 10 строчек в мировом рейтинге футбольных клубов по версии FiveThirtyEight, который составлялся по итогам последних матчей команд.

Всего в рейтинге присутствует 640 клубов. Список продолжает возглавлять «Манчестер Сити». На втором месте располагается мюнхенская «Бавария». «Ливерпуль» опустился на одну строчку и теперь замыкает тройку лидеров.

Также в топ-10 команд вошли «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Челси», «Аякс», «Барселона», «Интер» и «Тоттенхэм».

Из российских клубов самая лучшая позиция у петербургского «Зенита», который отыграл 10 позиций и расположился на 40-м месте. Следом идет московский ЦСКА, который занимает 152-ю строчку рейтинга, «Спартак» — на 164-й. Оба клуба потеряли по 16 позиций.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» принимал участие в Лиге чемпионов. В группе с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме» россияне смогли финишировать на третьем месте. В 1/16 Лиги Европы подопечные Сергея Семака уступили испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

ЦСКА участия в еврокубках не принимал, а красно-белые смогли пробиться впервые за 10 лет в 1/8 Лиги Европы, где должны были сыграть с «РБ Лейпциг».

Ранее новичок «Зенита» Родригао назвал свою команду грандом российского и мирового футбола.

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