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Тарасова призвала вернуть российских спортсменов на международные соревнования

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российских спортсменов пора вернуть на международные соревнования, передает «Спорт-Экспресс».

«Пора возвращать наших ребят к международным соревнованиям. А то сейчас творится настоящий беспредел. Я очень переживаю за них. Сколько можно?» — сказала Тарасова.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены крупные международные соревнования.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможное отстранение России от Олимпийских игр.

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