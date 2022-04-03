Мостовой о «Спартаке»: кому-то захотелось поменять весь тренерский штаб в 15 раз

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака». Его слова передает «РБ Спорт».

«Кому-то захотелось поменять весь тренерский штаб в 15 раз. Сейчас ничего не поменяется в клубе. Надо признать, что игра была равна, просто в концовке «Локомотив» побежал и забил. Железнодорожники точно были не сильнее «Спартака»», — сказал Мостовой.

«Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Вилсон Изидор, этот удар стал единственным в створ ворот Александра Максименко за весь матч.

Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но состоялась на час позже.

Под руководством Ваноли красно-белые провели пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и одержали лишь одну победу. Столичный клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата «Спартак» отделяет семь очков.

Ранее почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не исключил, что красно-белые могут вылететь в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).