В «Спартаке» прокомментировали уход Айртона

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о переходе защитника Айртона Лукаса в бразильский «Фламенго». Его слова передает «Чемпионат».

«Является ли проблемой уход Айртона? Это не он ушел, а мы его продали. Почему вы думаете, что это не так? Почему мне нужно каждый раз искать алиби? Это ненормально. Что касается Айртона, все довольно просто: у него была возможность уйти», — сказал Каттани.

«Спартак» отдал бразильца в аренду до конца декабря 2022 года с обязательным правом выкупа при наступлении определенных условий.

В нынешнем сезоне Айртон провел 21 встречу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского защитника оценивается в €4,5 млн.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход Лукаса Айртона.