Зарема Салихова: все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака»

Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала поражение красно-белых в матче 23-го тура Российской премьер-лиги от «Локомотива». Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Хачатурянц сказал, что нужна стабильность в трактовке эпизодов. Нарушение Бека-Бека на Мартинсе — это тогда что? Снова апельсиново-оранжевая? Все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака» — вот, где стабильность. Похоже, что судьи выполняют какой-то свой KPI», — сказала Салихова.

«Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Вилсон Изидор, этот удар стал единственным в створ ворот Александра Максименко за весь матч.

Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но состоялась на час позже.

Под руководством Ваноли красно-белые провели пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и одержали лишь одну победу. Столичный клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата «Спартак» отделяет семь очков.

Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что красно-белые выбрали не тот путь развития.