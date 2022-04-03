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Геркус: «Спартак» — выбрал путь непонятной перестройки

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Официальный сайт «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, комментируя победы «железнодорожников» над «Спартаком» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги, заявил, что красно-белые выбрали не тот путь развития. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» — выбрал вот такой путь. Путь непонятной перестройки, увольнения тренера в середине сезона, вот это вот все... Пока «Спартак», не к радости нашего футбола, выглядит хаотично, неубедительно», - сказал Геркус.

«Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Вилсон Изидор, этот удар стал единственным в створ ворот Александра Максименко за весь матч.

Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но состоялась на час позже.

Под руководством Ваноли красно-белые провели пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и одержали лишь одну победу. Столичный клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата «Спартак» отделяет семь очков.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о появившейся информации о том, что клуб могут покинуть все легионеры.

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Футбол. Чемпионат России
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