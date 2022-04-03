Спортивный директор «Спартака»: мы не можем каждый раз говорить, что проиграли из-за судьи

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о судействе в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива». Его слова передает «Чемпионат».

«Сегодня не буду говорить о судействе. Мне нечего говорить. Мы не можем каждый раз говорить, что проиграли из-за судьи. По-моему, сегодня судья провел хороший матч. Мы проиграли, потому что «Локомотив» играл лучше. Да! Лучше! Они забили гол!» — сказал Каттани.

Московский «Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Вилсон Изидор, этот удар стал единственным в створ ворот Александра Максименко за весь матч.

Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но состоялась на час позже.

Под руководством Ваноли красно-белые провели пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и одержали лишь одну победу. Столичный клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата «Спартак» отделяет семь очков.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о результатах команды.