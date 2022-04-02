Тренер «Спартака» ответил на вопрос о вероятности вылета команды в ФНЛ

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о результатах команды.

«Шесть очков до зоны стыков? Мы — «Спартак», наша задача биться до победного. Я должен мотивировать команду, помочь ей восстановиться, впереди два последних матча, в которых мы обязательно должны победить. Не вижу причин, почему я не должен работать в клубе в следующем сезоне», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

Московский «Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Вилсон Изидор, этот удар стал единственным в створ ворот Александра Максименко за весь матч.

Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но состоялась на час позже.

Под руководством Ваноли красно-белые провели пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и одержали лишь одну победу. Столичный клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата «Спартак» отделяет семь очков.

Ранее Андрей Червиченко раскритиковал «Спартак» за жалобы на судейство.