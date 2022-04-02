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Бывший президент «Локомотива» назвал ничью более справедливым исходом матча со «Спартаком»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов подвел итоги дерби со «Спартаком» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. «Железнодорожники» выиграли со счетом 1:0 — Наумов порадовался такому исходу, но при этом отметил, что ничейный результат был бы более справедлив.

«Это дерби, а дерби «Локомотива» со «Спартаком» — это всегда интересные матчи, и этот не стал исключением. Хотя он и проходил в тяжелых условиях, особенно первый тайм. «Локомотив» сыграл в свою силу, в первом тайме даже имел преимущество. Во втором немножко «Спартак» перехватили инициативу, но при равной игре «Локомотиву» удалось использовать единственный шанс — первый удар в створ ворот закончился голом. Прекрасный удар Изидора. Очень неплохо этот парень выглядит, он мне очень нравится. Вообще, я думаю, что это заслуженная победа «Локомотива». А игра была примерно равная.

Практически все матчи со «Спартаком» у «Локомотива» проходят именно в таком ключе: «Спартак» больше владеет инициативой и атакует, но «Локомотив» всегда умеет в нужный момент добиться своего. Это футбол, «Локомотиву» больше повезло — наверное, ничейный счет был бы больше справедлив. Но, повторюсь, красно-зеленые использовали свой шанс», — сказал Наумов «Газете.Ru».

«Локо» одержал победу благодаря точному удару Вильсона Изидора на 85-й минуте. Стоит отметить, что матч начался на час позже запланированного времени из-за сильного снегопада.

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Футбол. Чемпионат России
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