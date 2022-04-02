«Спартак» уступил «Локомотиву» в матче 23-го тура РПЛ и остался на 10-м месте

Московский «Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени. Но из-за непогоды сотрудники арены не успели вовремя подготовить поле, матч был перенесен на неопределенное время. В «Спартаке» даже заявили, что не готовы играть с «Локомотивом» при таких условиях.

В итоге финальный свисток прозвучал в 20.30.

В первом тайме командам довольно тяжело было создавать опасные моменты у ворот друг друга, но все же красно-белые смогли отличиться. Однако гол Квинси Промеса был отменен, судьи разглядели офсайд. Нужно обратить внимание, что на 24-й минуте матча полузащитник «железнодорожников» Алексис Бека-Бека грубо сфолил, но получил за это лишь желтую карточку, хотя мог рассчитывать на удаление.

Во втором тайме поле было неплохо расчищено от снега, и команды уже показывали более динамичную игру. Больше моментов имели красно-белые, но воспользоваться своими шансами им не удалось. На 85-й минуте все тот же Бека-Бека выдал пас на Вилсона Изидора, который забил единственный мяч в этой игре.

После 23 матчей «Спартак» набрал 27 очков. Сейчас подопечные Паоло Ваноли располагаются на десятом месте. «Локомотив» благодаря этой победе набирает 37 очков и опережает в таблице «Краснодар». Москвичи располагаются на пятой позиции.

Также в этом туре состоится еще три игры. 3 апреля «Краснодар» сыграет с «Динамо», ЦСКА — с «Уралом», а «Сочи» — с «Зенитом».