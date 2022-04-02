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Капелло высказался о перспективах Миранчука в «Аталанте»

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Официальный сайт «Аталанты»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отметил, что ему нравится игра российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Мне нравится, как играет Миранчук. Жаль, что у него недавно случилась травма, а то ведь Гасперини как раз давал ему до этого немало игрового времени. Считаю, что Миранчук — полезный игрок для «Аталанты». Он может и отдать классный пас, и забить сам. Что касается дальнейших перспектив Миранчука в Бергамо, то со стороны судить сложно. Как им жить дальше — вместе или нет», — передает слова Капелло «Спорт-Экспресс».

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне россиянин принял участие в 15 матчах своей команды в чемпионате Италии, отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Последние три матча «Аталанты» Миранчук провел вне заявки на игру. Сегодня он был включен в состав на игру против «Наполи». Она состоится завтра, 3 апреля в 16.00 по московскому времени.

Ранее агент Алексей Сафонов заявил, что российских игроков никто не будет ждать в Европе.

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Футбол. Чемпионат Италии
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