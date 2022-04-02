В «Спартаке» заявили, что не готовы играть с «Локомотивом» при таких условиях

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о погодных условиях на стадионе «РЖД Арена», где сегодня должен состояться матч красно-белых с «Локомотивом».

«В том состоянии, в котором находится поле до сих пор, мы, конечно, против играть. Потому что это травмоопасно. Если «Локомотив» сейчас почистит поле, то с большой натяжкой можно будет начать играть», — приводит слова Мележикова «Чемпионат».

Встреча между командами должна была начаться в 19.30 по московскому времени. Но из-за того, что на столицу обрушился сильный снегопад, а сотрудники арены не успели вовремя подготовить поле, матч был перенесен на неопределенное время.

В 20.00 должно было быть принято решение о проведении, либо о переносе матча на другую дату.

В этом сезоне красно-белые после 22 туров набрали 27 очков и располагаются на девятом месте в таблице. Также подопечные Паоло Ваноли продолжают борьбу в Кубке России.

«Локомотив» располагается на шестой позиции, имея перенесенный матч против «Краснодара» в запасе.

Ранее Евгений Мележиков ответил на вопрос, готов ли «Спартак» дать контракт Денису Черышеву.