Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Бесплатная ставка 2000 р.

Вяльбе высказалась о чемпионе ОИ: дурная голова ногам покоя не дает

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о продолжении карьеры олимпийского чемпиона Пекина Сергея Устюгова.

«Мы на тему следующего сезона еще не общались. Не хочется делать это по телефону, хочется увидеться, сесть, поговорить. Сейчас на самом деле я приму любое его решение. Он уже взрослый, опытный, с кучей проблем, болячек, всего прочего. Ну, к сожалению, дурная голова ногам покоя не дает. Но уже поздно об этом говорить», — передает Вяльбе РИА «Новости».

Свою единственную олимпийскую награду Устюгов завоевал в составе мужской сборной в эстафете на Играх в Пекине. На четвертом этапе он оторвался от своих преследователей более чем на минуту и финишировал с флагом.

Для Устюгова Олимпийские игры в Пекине стали уже вторыми в карьере. В финале спринта на Играх в Сочи россиянин упал и остался без медали на своей коронной дистанции. На Олимпиаду 2018 года его не пустили по решению Международного олимпийского комитета (МОК). В спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине 29-летний лыжник выбыл на стадии полуфинала.

Ранее Елена Вяльбе поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть