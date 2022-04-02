Вяльбе высказалась о чемпионе ОИ: дурная голова ногам покоя не дает

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о продолжении карьеры олимпийского чемпиона Пекина Сергея Устюгова.

«Мы на тему следующего сезона еще не общались. Не хочется делать это по телефону, хочется увидеться, сесть, поговорить. Сейчас на самом деле я приму любое его решение. Он уже взрослый, опытный, с кучей проблем, болячек, всего прочего. Ну, к сожалению, дурная голова ногам покоя не дает. Но уже поздно об этом говорить», — передает Вяльбе РИА «Новости».

Свою единственную олимпийскую награду Устюгов завоевал в составе мужской сборной в эстафете на Играх в Пекине. На четвертом этапе он оторвался от своих преследователей более чем на минуту и финишировал с флагом.

Для Устюгова Олимпийские игры в Пекине стали уже вторыми в карьере. В финале спринта на Играх в Сочи россиянин упал и остался без медали на своей коронной дистанции. На Олимпиаду 2018 года его не пустили по решению Международного олимпийского комитета (МОК). В спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине 29-летний лыжник выбыл на стадии полуфинала.

Ранее Елена Вяльбе поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.