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Филимонов рассказал, что нужно делать российскому футболу в условиях отстранения

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о ситуации, в которой оказался российский футбол.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.

«Надо развивать детско-юношеский футбол. По-другому не получится. Уделять внимание российским футболистам и тренерам, а не легионерам, как это было всегда. Для них все делалось в первую очередь — машины, квартиры, переводчики. А о наших думали уже после иностранцев.

Будем развивать у наших футболистов мастерство и тогда сможем быть конкурентоспособными на международной арене», — приводит слова Филимонова Sport24.

Напомним, «Спартак» должен был сыграть впервые за десять лет в 1/8 Лиги Европы, а сборная России — с Польшей в рамках стыкового матча отбора к чемпионату мира. Но после отстранения российских футболистов поляки получили право автоматически пройти в следующий раунд.

Во втором стыковом матче подопечные Чеслава Михневича переиграли Швецию 2:0 и вышли в финальную часть турнира в Катаре.

Российский футбольный союз (РФC) подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле – мае.

Ранее Филимонов раскритиковал ФИФА и УЕФА.

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Футбол. Чемпионат России
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