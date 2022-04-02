Олимпийская чемпионка выиграла масс-старт на 30 километров на чемпионате России

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в 30-километровом женском масс-старте чемпионата России в Сыктывкаре.

26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 17 минут и 51,9 секунды. Непряева на турнире представляла Архангельскую область. Второе место заняла Елизавета Шалабода (Москва, +1,9 секунды). Третье место у Марии Истоминой (Пермский край, +3,4). Непряева благодаря этой победе стала пятикратной чемпионкой России в Сыктывкаре.

На Играх-2022 Наталья Непряева завоевала свою первую золотую олимпийскую медаль. Также в активе россиянки серебро и бронза Пекина-2022.

В этом сезоне россиянка смогла выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов из-за отстранения российских лыжников.

Стоит отметить, что Непряева в сезоне-2021/22 стала победительницей многодневки «Тур де Ски». Этот титул достался российской лыжнице впервые за последний 21-й год.

Ранее сообщалось, что первая команда Ханты-Мансийского автономного округа (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова и Кристина Резцова) одержала победу в женской эстафете на Кубке Союза биатлонистов России, который проходит в Тюмени.