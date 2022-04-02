Стерлинг — о бое с Яном: оторву этому человеку голову

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг опубликовал новый пост в своих социальных сетях, показав физическую форму перед боем с россиянином Петром Яном.

«8 дней до того, как я оторву этому человеку голову», — подписал пост американец.

Бой пройдет в ночь на 10 апреля. Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что боец Петр Ян попал в десятку лучших по версии MMA Fighting.

Портал ежемесячно обновляет рейтинг лучших бойцов MMA в мире без учета весовых категорий. Возглавляет список Камару Усман, известный по выступлениям в UFC. На второй строчке расположился Исраэл Адесанья, замыкает тройку лучших Фрэнсис Нганну.