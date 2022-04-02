Стало известно, у какой сборной самый дорогой состав на чемпионате мира — 2022

Самым дорогостоящим составом из участников чемпионата мира — 2022 обладает сборная Англии. По данным Transfermarkt общая трансферная стоимость футболистов этой национальной команды оценивается в €1,04 млрд.

Второе место по этому показателю занимает французская сборная — €970,5 млн, замыкает топ-3 команда Бразилии — €846 млн. Наименьшая стоимость из участников предстоящего ЧМ у сборной Катара — €14,43 млн.

Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На турнире 2018 года в России они в финале обыграли Хорватию со счетом 4:2.

Напомним, что сборная России не примет участие в чемпионате мира из-за отстранения Международной федерацией футбола (ФИФА). Подопечные Валерия Карпина должны были сыграть в стыковых матчах. Россия завершила отборочный турнир на втором месте, уступив в заключительном туре лидерство Хорватии.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что его команда попала в интересную группу по итогам жеребьевки чемпионата мира 2022 года.