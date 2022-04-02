Тренер Большунова рассказал о слабых сторонах лыжника

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о слабых сторонах лыжника в сезоне-2021/22.

«Были моменты, когда на важных тренировках Саша не мог выйти на предельные скорости, но мы старались найти этому объяснение и шли дальше. Но были и минусы. Из-за травмированных ахиллов у него практически была сорвана вся летняя подготовка, не проделана ни беговая работа, ни резкие мощные движения на ноги и руки», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Специалист отметил, что его подопечный по ходу всего сезона продолжать работать и компенсировать недостаток летней практики.

«Саня почти каждый день на вкатке в Финляндии накатывал по 100 км или больше. Он проделал огромный объем как аэробной, так и силовой работы. Бесследно ничего не проходит», — сказал тренер.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Игр 2022 года в Пекине.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Спортсмены сосредоточатся на внутренних соревнованиях.

Ранее стало известно, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет переизбираться в состав совета FIS.